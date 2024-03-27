انخفاض أسعار الحديد اليوم الأربعاء.. كم يبلغ الطن الآن؟

شهدت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 27-3-2024 في مختلف الشركات والمصانع، انخفاضًا، حيث يعد الحديد أحد السلع الأساسية التي تحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين والتجار من أجل التعرف على أسعاره التي تتغير بشكل يومي.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع المستهلك».

سعر حديد عز

شهد حديد عز اليوم الأربعاء انخفاضًا في الأسعار، حيث سجل سعر حديد عز اليوم 49 ألفًا و973 جنيهًا، بتراجع قيمته 1049 جنيهًا في الطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري

كما شهد الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء انخفاضًا في الأسعار، حيث سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم 48 ألفًا و79 جنيهًا، بانخفاض قيمته 357 جنيهًا في الطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية عن سعر الأسمنت اليوم الأربعاء، حيث شهد سعر الأسمنت الرمادي اليوم انخفاضًا مسجلًا 2327 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».