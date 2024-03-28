أصبحت الخيوط متشابكة وتعقدت أحداث مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، بعدما تمكنت حنان الغرباوي والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد من إثبات براءتها، ولكنها خسرت حب عمرها، عرب السويركي، والذي يجسده الفنان أحمد العوضي بعدما تخلى عنها في محنتتها، إذ تواصل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 18 مصير علاقتهما، وفيما يلي نكشف عن مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 18 فى السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama فى رمضان 2024 الحلقة 18

تأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama فى رمضان 2024 الحلقة 18 بطولة الفنان أحمد العوضي، في تمام الساعة 9 مساء على قناة ON Drama، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 12 ظهرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON فى رمضان 2024 الحلقة 18

وتنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON فى رمضان 2024 الحلقة 18، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى فى تمام الساعة 11:15 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا، ويمكنك مشاهدتها دون فواصل إعلانية فقط من خلال منصة WATCH IT الإلكترونية.