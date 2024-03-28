مسلسل حق عرب الحلقة 17.. دنيا المصري تورط وفاء عامر بالخيانة 

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 17 بطولة الفنان أحمد العوضي، والتي تم عرضها الليلة على قناة ON Drama، تصاعد كبير في الأحداث فيما يتعلق بعلاقة عرب السويركي وحبيبته حنان الغرباوي بعدما رفضت الزواج منه لعدم مساندته لها وقت محنتها.

دنيا المصري تورط والدتها بالخيانة

وفجرت الأحداث مفاجأة من العيار الثقيل بعدما ذهبت سميحة ابنة المعلم عبدربه والتي تجسدها الفنانة دنيا المصري إلى والدها ويجسده الفنان رياض الخولي بصحبة زوجها وابن عمها جمال ويجسده الفنان أحمد عبدالله محمود لتخبره بأن والدتها صباح الجياش والتي تجسدها الفنانة وفاء عامر، تخونه مع عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ما يجعله يغضب ويقوم فزعا من مكانه من شدة الصدمة.

وفاء عامر تحاول الصلح بين عرب السويركي والمعلم عبدربه

وحاولت صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر الصلح بين عرب السويركي وزوجها المعلم عبد ربه وأنه بمثابة والده الذي قام بتربيته ولكنه لم يستمع لها وأن ما بينهم قد انتهى ولن يعود.