مواعيد مسلسل حق عرب على جميع القنوات.. بطولة أحمد العوضي

يشهد الموسم الرمضانى الحالي تنوعا فى الأعمال الدرامية على المائدة الرمضانية المليئة بالزخم الفني الذي يلبي جميع احتياجات وأذواق الجمهور، خلال الماراثون الحالى 2024، من بين تلك الأعمال الرمضانية مسلسل حق عرب، ونستعرض فى السطور التالية عن مواعيد مسلسل حق عرب على جميع القنوات.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama

تنطلق مواعيد مسلسل حق عرب على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي والذي يقدم شخصية عرب السويركى فى تمام الساعة 9 مساء، ويمكن مشاهدة الحلقة فى إعادتها الأولى فى تمام الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON

وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON، فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الاعادة الأولي فى تمام الساعة 11:15 صباحا، والاعادة الثانية فى تمام الساعة 5:15 صباحا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على منصة WATCH IT

وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على منصة WATCH IT، بشكل مستمر وقبل إذاعة الحلقة على شاشة التلفزيون بنحو ساعة زمنية ويمكنك مشاهدة الحلقة دون فواصل إعلانية.