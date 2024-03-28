الأكشن والرومانسية عنوان برومو فيلم «شقو» لـ عمرو يوسف ومحمد ممدوح

طرحت الشركة المنتجة لفيلم شقو الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وأيضاً الفنانة يسرا، وعدد أخر من النجوم، والمقرر عرضه في عيد الفطر.

برومو فيلم شقو لـ عمرو يوسف

وظهرت النجمة دينا الشربيني ضمن أحداث فيلم شقو، في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي ستربطها بشقو في أحداث الفيلم، وظهرت أمينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها، وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين، ويظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف الفيلم هو المفاجئة التي يقدمها الفيلم للجماهير.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف، بمشاركة الفنان محمد ممدوح ودينا الشربيني، وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا، والفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.