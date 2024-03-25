طرح البوستر الرسمي لشخصية يسرا في فيلم شقو.. اعرف تفاصيل الدور

كشف المخرج كريم السبكي، عن بوستر جديد من فيلم «شقو»، المقرر أن يشارك في سباق أفلام عيد الفطر المقبل، وذلك من خلال منشور عبر صفحته على موقع الصور الشهير «انستجرام».

تفاصيل شخصية يسرا فى فيلم شقو

طرح «السبكي» البوستر الخاص بشخصية الفنانة يسرا، التي ظهرت فيه بشكل مختلف تمامًا، وعلّق قائلا: «استنوا الدكتورة في فيلم شقو عيد الفطر 2024 في كل سينمات مصر، إنتاج أحمد السبكي، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكي».

يذكر أن فيلم «شقو» يشارك فيه العديد من الفنانين، من بينهم عمرو يوسف، وأمينة خليل، ودينا الشربيني، ومحمد ممدوح، وعباس أبو الحسن، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.