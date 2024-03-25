رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

طرح البوستر الرسمي لشخصية يسرا في فيلم شقو.. اعرف تفاصيل الدور

كتب:

بسمة شطا
07:38 م | الإثنين 25 مارس 2024
يسرا

يسرا

كشف المخرج كريم السبكي، عن بوستر جديد من فيلم «شقو»، المقرر أن يشارك في سباق أفلام عيد الفطر المقبل، وذلك من خلال منشور عبر صفحته على موقع الصور الشهير «انستجرام».

تفاصيل شخصية يسرا فى فيلم شقو

طرح «السبكي» البوستر الخاص بشخصية الفنانة يسرا، التي ظهرت فيه بشكل مختلف تمامًا، وعلّق قائلا: «استنوا الدكتورة في فيلم شقو عيد الفطر 2024 في كل سينمات مصر، إنتاج أحمد السبكي، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكي».

يذكر أن فيلم «شقو» يشارك فيه العديد من الفنانين، من بينهم عمرو يوسف، وأمينة خليل، ودينا الشربيني، ومحمد ممدوح، وعباس أبو الحسن، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

اقرأ المزيد:

وليد فواز يستكمل تصوير مشاهده في فيلم «شقو»: مختلف عن كل أدواري

أحمد السبكي: لم نحسم موعد طرح فيلم «شقو» في دور العرض

موعد طرح فيلم شقو لـ عمرو يوسف في دور العرض

عمرو يوسف يعلن دخول فيلم «شقو» مرحلة المونتاج
بقلم بسمة شطا