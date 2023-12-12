عمرو يوسف يعلن دخول فيلم «شقو» مرحلة المونتاج

أعلن الفنان عمرو يوسف عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام وضع اللمسات النهائية لفيلم «شقو» والذي دخل مرحلة المونتاج.

ونشر عمرو يوسف صورة له صحبة فريق العمل داخل الاستوديو معلقا: «اللمسات النهائية في المونتاج ويكون شِقّو جاهز للعرض، مجهود كبير اتعمل في الفيلم ده إن شاء الله ينال إعجابكم».

أبطال وأحداث فيلم شقو

ويشارك بطولة فيلم «شقو» بجانب عمرو يوسف، مجموعة من نجوم الفن أبرزهم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل وعباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف.

العمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري، ومستوحى من رواية أمير اللصوص لـ«تشاك هوجان».