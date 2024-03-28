5 معلومات عن الدكتور شايع الزنداني بعد تعيينه وزيرا للخارجية اليمنية

الدكتور شايع الزنداني، أصبح وزير خارجية وشؤون المغتربين بدولة اليمن بعد قرار صُدر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية اليمنية.

من هو الدكتور شايع الزنداني ؟

جاء تعيين الدكتور شايع الزنداني، خلفا للدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي تم تعيينه في وقت سابق رئيساً للوزراء، وتولى من قبل مناصب في السلك الدبلوماسي باليمن على مدار 35 عاما، ولديه خبرة سياسية ودبلوماسية واسعة.

دول عمل بها الدكتور شايع الزنداني

الدكتور شايع الزنداني تولى سابقا منصب نائب لوزير الخارجية، وسفير لليمن في دول عربية وغربية منها المملكة المتحدة وإيطاليا والمملكة الأردنية الهاشمية والسعودية، وسفير غير مقيم لدى اليونان وألبانيا وصربيا، ومندوبا دائما لبلاده لدى منظمة الأغذية والزراعة الفاو وعمل في بعثات اليمن في العراق وجنيف بسويسرا.

ميلاد الدكتور شايع الزنداني

وولد الدكتور شايع الزنداني، بمديرية جحاف في محافظة الضالع جنوبي العاصمة صنعاء، وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون، ودكتوراة فخرية في العلاقات الدولية والسياسية، وجاء تعينه عقب اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي في ظل التطورات الاقتصادية والمعيشية والسياسية والأمنية والعسكرية وسط مناقشة الاستحقاقات المؤجلة والتقييمات الإضافية للأداء التنفيذي في مرحلة مضت للوقوف على المستجدات في ظل وجود أزمة في اليمن نتيجة خلافات على الحكم أعقاب قيام ثورة في اليمن فيما عرف بثورات الربيع العربي.