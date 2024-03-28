اليوم هو الـ18 من شهر رمضان المعظم لعام 1445هـ في المملكة العربية السعودية، ويبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 28-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد الصلوات وتناول طعام الإفطار والسحور وأداء صلاة القيام.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 28-3-2024

وعن مواعيد الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 28-3-2024 في مكة المكرمة، يؤذن الفجر 05:01 وتشرق الشمس الساعة 06:17، ويؤذن الظهر الساعة 12:26، ويؤذن العصر الساعة 3:51، ويؤذن المغرب الساعة 6:35، وتؤذن العشاء الساعة 8:05 وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم

مواعيد الصلاة في المدينة المنورة: يؤذن الفجر 04:59 وتشرق الشمس الساعة 06:17، ويؤذن الظهر الساعة 12:27، ويؤذن العصر الساعة 3:54 ، ويؤذن المغرب الساعة 6:36، وتؤذن العشاء الساعة 8:06 وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم السبت 21-3-2024

مواقيت الصلاة في العاصمة السعودية: حيث يؤذن الفجر 4:30 وتشرق الشمس الساعة 5:48، ويؤذن الظهر الساعة 11:58، ويؤذن العصر الساعة 3:25، ويؤذن المغرب الساعة 6:08، وتؤذن العشاء الساعة 7:38 وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد اذان العصر في السعودية اليوم السبت 21-3-2024

مواعيد الصلاة في جدة، حيث يؤذن الفجر 05:03 وتشرق الشمس الساعة 06:20، ويؤذن الظهر الساعة 12:28، ويؤذن العصر الساعة 3:53، ويؤذن المغرب الساعة 6:37، وتؤذن العشاء الساعة 8:07 وبعدها تقام صلاة التراويح.