محمود بسيوني: «الحشاشين» هم الآباء المؤسسون لكل التنظيمات الإرهابية

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن الهجوم من قبل جماعة الإخوان على مسلسل «الحشاشين» هو هجوم متوقع ضد أي عمل فني يكشف مثل هذه التنظيمات وتفكيرها، موضحًا أن الحشاشين قريبون جدًا من تفكير وسياسية وفلسفة تنظيم الإخوان الإرهابي، منوهًا بأن «الحشاشين» هم الآباء المؤسسون لكل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان.

المسلسل خلق حالة من الجدل الحميدة

وأوضح «بسيوني»، خلال مداخلة هاتفية مع إكسترا نيوز، أن المسلسل أثار حالة من الجدل عند الشباب للرجوع والتأكد من المصادر التاريخية بالنسبة للمواطن المصري والعربي للكشف عن مثل هذه التنظيمات، مؤكدًا أن المسلسل خلق حالة من الجدل حميدة جدًا في كل الدول العربية، مشددًا على أن البحث متزايد لمشاهدة حلقات مسلسل الحشاشين على مستوى الدول العربية.

محمود بسيوني: هناك قواسم مشتركة بين «الحشاشين» وتنظيم الإخوان

وأضاف أن هناك خيالا للمؤلف في هذا العمل، إلا أنها استخدم التطور التاريخي للكشف للجمهور عن هذه الجماعة وهي بألف كلمة، والشباب تحركوا من خلال التعرض لمثل هذه الأعمال للقراءة في التاريخ مرة أخرى، مؤكدًا أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين الحشاشين وتنظيم الإخوان، وهما أنهم ابتدعوا داخل الدين الإسلام دين خاص بهم.

ونوه بأن الفلسفة الخاصة بالحشاشين بها العديد من المغالطات الدينية التي جعلت لها دينا خاصا، مشددًا على أن الحشاشين والإخوان اتفقوا على وجود شخص واحد يكون طريق لهم والطريق إلى الله الذي تمثل في المرشد عند الإخوان والإمام عند الحشاشين، كما أنهما استخدموا الكذب.