حالة واسعة من النجاح حققتها الملحمة التاريخية مسلسل الحشاشين مع بداية موسم الدراما الرمضانية 2024، وكشفت شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الإلكترونية عن مواعيد مسلسل الحشاشين على جميع القنوات حيث يحظى المسلسل بمتابعة واسعة لدى قطاع كبير من الجماهير بعد ردود الفعل الإيجابية والإشادات النقدية التي حققها المسلسل.

وتبدأ مواعيد مسلسل الحشاشين على جميع القنوات، بداية من منصة WATCH IT الإلكترونية التي تتيح لمشتركيها مشاهدة المسلسل قبل موعد عرضه تليفزيونيا ليكون على المنصة في تمام الساعة 7:15 مساء من كل يوم.

مواعيد مسلسل الحشاشين على جميع القنوات

وتتسع قائمة مواعيد مسلسل الحشاشين على جميع القنوات، لتشمل العرض التليفزيوني الأول للحلقة الجديدة في تمام الساعة الـ9:15 مساء على قناة DMC، بينما تعرض الحلقة للمرة الثانية على DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء.

وتشمل مواعيد مسلسل الحشاشين 4 إعادات على شيكة قنوات DMC، حيث تعاد الحلقة الساعة 1:45 صباحا و4:15 عصرا على قناة DMC، بينما تعاد الحلقة الساعة 6:30 صباحا و1:30 ظهرا على قناة DMC دراما.