مجموعة مشوقة من الأحداث ينتظرها الجمهور مع مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 18، لمعرفة هل ينجح يحيى (أحمد عبد الوهاب) في دخول قلعة آلموت برفقة أصدقائه للتقرب من حسن الصباح والوصول إلى رأسه، أم ستنتهي خطته بالفشل.

موعد مسلسل الحشاشين الحلقة 18

تبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 18 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وتعاد على القناة نفسها الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم التالي والساعة الواحدة والنصف ظهرا.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 18

وقبل مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 18، يمكن للجمهور مشاهدة الحلقة مبكرا قبل موعد عرضها وذلك على منصة واتش آت الإلكترونية التي تطرح الحلقة قبل موعد عرضها التلفزيوني بساعتين لتعرض في تمام الساعة السابعة والربع مساء.