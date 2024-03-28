حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 28-3-2024، إيذانًا بصيام اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، تزامنًا مع إعلان مديرية الأوقاف بالمحافظة حالة الطوارئ بجميع المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الكريم.

أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 28-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها.

يُرفع أذان الفجر في الشرقية، في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:20 صباحًا، على أنّ يكون موعد السحور في الساعة 2:0 صباحًا، وموعد الإمساك في 4:0 صباحًا، وموعد الشروق في الساعة 5:48 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

موعد صلاة الفجر الساعة 04:20 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:59 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:11 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:29 مساءً.