يولي ملايين المسلمين أهمية كبرى لموعد أذان الفجر اليوم الخميس 28-3-2024 في القاهرة وجميع المحافظات، والذي يعلن بدء صيام يوم 18 رمضان 1445، وثامن أيام المغفرة، كما يفصلنا يومان فقط على انطلاق العشر الأواخر من رمضان 2024، ونحو 12 يومًا على موعد عيد الفطر 2024 في مصر، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها المساحة المصرية.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر اليوم الخميس 18 رمضان في القاهرة وجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها طوال شهر الصيام.

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

ويحل موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة الخميس 28-3-2024 مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط، إذ يرفع في تمام الساعة 4:21 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و10 دقائق.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية، في تمام الساعة 4:25 صباحًا، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا

وفيما يخص موعد أذان الفجر اليوم في قنا الموافق 18 رمضان 2024، فإنّه يرفع في تمام الساعة 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في 6 أكتوبر

ويكون موعد أذان الفجر اليوم في 6 أكتوبر اليوم الخميس، الساعة 4:23 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس.

موعد أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات

وكشفت إمساكية رمضان 2024 إنّ موعد أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات يأتي مبكرًا بمقدار يتراوح بين 1:2 دقيقة كما يلي:

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:14 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:15 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:15 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:10 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:21 صباحًا.