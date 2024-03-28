موعد آذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 28-3-2024 حددته الهيئة العامة للمساحة المصرية في إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1445 ه‍- 2024 لمحافظة الدقهلية، إذ يتغير الموعد كل يوم عن السابق له بمعدل دقيقة أو دقيقتين، وهو ذات الموعد الخاص ببدء الصيام.

موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 28-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى أنه جرى وضع موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الخميس 28 مارس في إمساكية شهر رمضان الساعة 4 صباحا و19 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الخميس 28 مارس

ويستعرض التقرير عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الخميس 28-3-2024، التي بلغت نحو 14 ساعة و12 دقيقة، تبدأ من أذان الفجر الساعة 4 صباحا و19 دقيقة حتى أذان المغرب الساعة 6 مساء و11 دقيقة.

أول أيام عيد الفطر المبارك

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أول أيام عيد الفطر المبارك إذ يأتي يوم الأربعاء 10 أبريل، بعد انتهاء شهر رمضان يوم الثلاثاء 9 أبريل.