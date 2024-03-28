يحافظ المسلمون على صيامهم وصلواتهم منذ بداية شهر رمضان المبارك، ومع حلول اليوم الـ18 يحرصون على معرفة موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024، لأداء الصلاة في جماعة بموعدها والامتناع عن الأكل والشرب لبداية ساعات الصيام والتي تبلغ 14:11 ساعة.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس يكون في تمام الساعة 4:22 صباحًا، وبعد ذلك يكون موعد شروق الشمس في تمام الساعة 5:50 صباحًا، بينما موعد السحور يكون في تمام الساعة 2:02 صباحًا، وبعد ذلك بساعتين يكون موعد الإمساك في تمام الساعة 4:02 صباحًا.

مواقيت الصلاة اليوم

موعد أذان الفجر الساعة 4:22

موعد أذان الظهر الساعة 12:01

موعد أذان العصر الساعة 3:32

موعد أذان المغرب الساعة 6:13

موعد أذان العشاء الساعة 7:31.