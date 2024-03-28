موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024
كتب:
عصام علم الدين
12:01 ص | الخميس 28 مارس 2024
موعد أذان الفجر بالمنوفية
يحافظ المسلمون على صيامهم وصلواتهم منذ بداية شهر رمضان المبارك، ومع حلول اليوم الـ18 يحرصون على معرفة موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024، لأداء الصلاة في جماعة بموعدها والامتناع عن الأكل والشرب لبداية ساعات الصيام والتي تبلغ 14:11 ساعة.
موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم
وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس يكون في تمام الساعة 4:22 صباحًا، وبعد ذلك يكون موعد شروق الشمس في تمام الساعة 5:50 صباحًا، بينما موعد السحور يكون في تمام الساعة 2:02 صباحًا، وبعد ذلك بساعتين يكون موعد الإمساك في تمام الساعة 4:02 صباحًا.
مواقيت الصلاة اليوم
موعد أذان الفجر الساعة 4:22
موعد أذان الظهر الساعة 12:01
موعد أذان العصر الساعة 3:32
موعد أذان المغرب الساعة 6:13
موعد أذان العشاء الساعة 7:31.