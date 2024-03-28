ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024 والذي يعلن بدء صيام اليوم الثامن عشر من شهر الصيام، فيما تبقى يومان فقط على بدء أيام العتق من النار، والعشر الأواخر من رمضان 2024، فيما بدأت روائح الكحك والبسكويت تزين منازل المسلمين استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك بعد 12 يومًا من الآن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024 وتوقيت شروق الشمس، فضلًا عن عدد ساعات الصيام اليوم، ومواقيت الصلاة، ومواعيد السحور والإمساك، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

ويحل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم 18 رمضان 2024، مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة عن الأمس، وأيضًا مواعيد الإمساك والسحور والشروق اليوم في الفيوم، فيما تزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقتين، ويأتي موعد أذان المغرب متأخرًا بمقدار دقيقة واحدة.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الخميس 28-3-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الخميس 28-3-2024 الموافق الثامن عشر من شهر رمضان 1445 في تمام الساعة 4:24 فجرًا، بينما يبدأ وقت السحور من الساعة 2:04 بعد منتصف الليل، ويستمر حتى موعد الإمساك في تمام الساعة 4:04 صباحًا، فيما يكون موعد الشروق في الفيوم اليوم بتمام الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

وكشفت الأوقاف، إنّ موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم، يأتي بعد رفع الأذان بمقدار 20 دقيقة، إذ يبدأ أداء صلاة الفجر في المساجد بتمام الساعة 4:44 صباحًا، إذ ينتظر أئمة المساجد ثلث ساعة ما بين الأذان والإقامة ليتمكن الجميع من الاستيقاظ من نومهم والتوضأ ثم الذهاب للمسجد لأداء صلاة الفجر في جماعة.

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 28-3-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 28-3-2024 في الفيوم، الموافق ثامن أيام المغفرة نحو 14 ساعة و9 دقائق، فيما تأتي مواقيت الصلاة كما يلي:

موعد أذان الظهر اليوم.. 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر اليوم.. 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم.. 6:13 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم.. 7:30 مساءً.

موعد صلاة التراويح اليوم.. تحدد وفقًا لكل مسجد، إذ تقام فور الانتهاء من صلاة العشاء.