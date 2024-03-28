أيتن عامر تبكي على الهواء بسبب طلاقها: تجربة بشعة

رغم رفضها المستمر للحديث عن انفصالها عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، إلاً أن الفنانة أيتن عامر تحدثت عن شعورها للمرة الأولى بعد انفصالها عن طليقها منذ عامين.

أيتن عامر تتحدث عن انفصالها عن طليقها

وقالت أيتن عامر في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج العرافة مع بسمة وهبة، « بعد الانفصال كنت رافضة أن أتحدث في الموضوع، لأني لا أحب أن تكون حياتي الشخصية على المشاع، وهو فعلا شخص كويس، إلا ماكنتش اتجوزته من الأول».

وأضافت، «عيشت تجربة صعبة، فالطلاق من أبشع الأشياء التي تحدث للمرأة»، وبشأن رفعها قضية ضده قالت: «عملنا محاضر بعد الانفصال بعام، ولكني دائماً كنت في منطقة الدفاع وليس الهجوم، وعندما رفع قضية قررت أن أدافع عن نفسي ليس أكثر».

أيتن عامر ترفض الحديث عن أسباب الانفصال

وتابعت أيتن عامر حديثها، «إحنا انفصلنا بس هنفضل لآخر يوم ناقر ونقير، ودائماً عندي مساحة من الخصوصية بحب احترمها، هو شخص كويس، ومن المؤكد أن الناس ليس لها علاقة ما السبب الحقيقي وراء الطلاق».

واستطردت في حديثها أن طليقها قد يكون لديه شخص مقرب ينصحه برفع دعاوى قضائية ضدها: «بالنسبة إليه، فمن الممكن أن أحدا ينصحه بشكل خاطئ، وأرى أن أي زوجين ينفصلان يجب أن تبقى بينهما مساحة احترام جيدة، وأرى أن هذه المساحة موجودة بيننا».