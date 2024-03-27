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دراما المتحدة

أيتن عامر تبكي على الهواء بسبب سؤال عن طلاقها (فيديو)

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:58 م | الأربعاء 27 مارس 2024
أيتن عامر

أيتن عامر

حلت الفنانة أيتن عامر ضيفة على برنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة قناة المحور، إذ تحدثت لأول مرة عن طلاقها.

أيتن عامر تتحدث عن طلاقها

ووجهت بسمة وهبة سوالًا لأيتن عامر، قائلة :«حسينا إنك نورتي في شغلك أكتر بعد طلاقك»، لترد عليها: «الطلاق من أبشع التجارب اللي ممكن ست تمر بيها في حياتها، الست ممكن تبقي بتنور بعد الطلاق، بس مش عشان اتطلقت هي كانت منور من قبل، ولكن بيجي فترة بتفقد الست جزء من سلامها النفسي، فلما الطلاق بيحصل بترجع تنور تاني».

وتابعت: «مش حاجة كويسة إني حد يفقد شخص من عائلته، وإزاي بنفرح إن في واحدة اتطلقت، الناس بتعتبر الست المطلقة إنها بتهتم نفسها أكتر، محدش شاف وحدتها بليل، الموضوع صعب مش سهل، وفي بني آدمة بتقدر تعدي وفي بني آدمة مش بتتقدر، ومحدش بيشوف أنا بفكر بليل إزاي».

ودخلت أيتن عامر في نوبة من البكاء أثناء حديثها عن طلاقها، لتضطر بسمة وهبة الخروج إلى فاصل إجباري، لتهدئتها.

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