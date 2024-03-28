مسلسل بقينا اتنين يناقش صدمة ما بعد الطلاق.. كيف يمكن تجاوزها؟

بكلماتٍ يملؤها الأسى عبرت الفنانة رانيا يوسف، عن صدمة الانفصال من خلال شخصية «ياسمين» التي تؤديها داخل مسلسل بقينا اتنين، بعد أن طلقها «أدهم» صاحب شركة الدعاية والإعلان، وهو دور الفنان شريف منير بالمسلسل، الذي لم تختلف ردة فعله حيال الطلاق عن الصدمة، فلماذا يشعر بها الطرفان بعد انفصالهما برغبةٍ مشتركة؟

التفسير النفسي لصدمة ما بعد الطلاق

«اتصدمت واتخضيت، لأن الموضوع مكانش مجرد كلمة واتقالت، فجأة لقيت العيال بتضيع والبيت بيتخرب»، هكذا وصفت «ياسمين» إحساسها للمعالج النفسي، ولعل هذا ما يعبر بدقة عن صدمة ما بعد الطلاق، التي يمر خلالها الزوجان بحالة من الحزن والألم وشعورٍ لاذع بالفقد والخسارة، لا يلبث أن يتحول إلى غضب من الطرف الآخر ومن الذات في بعض الأحيان عقاباً على تخليها عن العلاقة.

وبحسب حديث الدكتورة ألفت عياد استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية لـ«الوطن»، تكون هذه المشاعر طبيعية، رغم حدتها وتناقضها، ففي الوقت الذي يرفض فيه كل طرف أن يتخلى عن موقفه الذي أدى إلى الطلاق، يود كلاهما أن تعود الأمور كما كانت عليه، لكن دون خلافات، ويعد ذلك هروبا من شعور الضياع المصاحب للوضع الجديد الغريب على الزوجين المنفصلين توًا.

هل يختلف موقف الرجل عن المرأة في الانفصال؟

على عكس ما يميل إليه التفكير عن الرجل باعتباره الطرف الأكثر صلابة في تجربة الانفصال عن شريكته أو الطلاق، نجد أن موقف الرجل لا يختلف كثيراً عن المرأة، فالتجربة في حد ذاتها مؤلمة للطرفين، خاصةً في حال وجود أبناء، إذ يشعر بخسارته لهم، وهو ما يرفض العقل تصديقه أول الأمر، بل قد يظل لفترة طويلة يعتقد أنه كان يحلم، وأن شيئاً لم يحدث وعند التصادم بالواقع يسأل نفسه: لماذا حدث كل هذا؟ وهو ما عبر عنه «أدهم» في مسلسل بقينا اتنين، لدى سؤال المعالج النفسي له: «انفصلتوا بجد ولا كانت كلمة؟» ليجيب: «كانت كلمة طبعا، أنا محستش إننا انفصلنا بجد، وحسيتها خناقة عادية».

نصائح لتجاوز صدمة الطلاق

بعد فترة من الطلاق يميل الطرفان نحو تقبل فكرة الفراق، بعد التعود على الفراغ الذي خلفه رحيل الطرف الآخر، فيمضي كلُ منهما قدما نحو استكمال الحياة بعد مدة زمنية قد تبلغ ستة أشهر، وفي بعض الأحيان لا يستطيع أحد الطرفين تجاوز الصدمة، فيغرق في الاكتئاب بما يضر نفسه، وينعكس على من حوله، وفيما يلي بعض النصائح لتجنب مخاطر الاستسلام لصدمة ما بعد الطلاق، بحسب الدكتورة ألفت عياد:

1. اسمح لنفسك بالتعبير عن الحزن ولا تكتمه كي تتخلص من المشاعر السلبية بشكل سليم.

2. عدم ربط الانفصال بالخسارة، ففي بعض الأحيان يكون المكسب هو الابتعاد وليس التقارب.

3. ترك مجال للحوار مع الطرف الآخر، فمثلما جمعتكما المودة ينبغي أن يكون الفراق جميلاً، على أمل أن يكون فيما بعد فرصة لحل الخلاف وعودة العلاقة.

4. المبادرة بمسامحة الطرف الآخر حتى ولو كان مسيئا، من شأنه تحسين الحالة النفسية والتخلص من الذكريات السيئة.

مسلسل بقينا اتنين

يذكر أن مسلسل بقينا اتنين من المسلسلات الاجتماعية القصيرة التي تعرض خلال النصف الثاني من موسم رمضان 2024، وتدور أحداثه حول زوجين دفعت بهما الخلافات الصغيرة إلى الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، ليستعرض كثير من القضايا المتعلقة بالأسرة في قالب كوميدي خفيف، المسلسل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ويشترك في بطولته النجوم: شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، ومروة عبدالمنعم.

ويمكن مشاهدة بقينا اتنين على قناة سي بي سي في الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في الساعة 6.30 صباحا والثانية الساعة 11.15 صباحا، كما يمكن مشاهدته قبل ساعتين من عرضه بالتلفاز على منصة «watch it».