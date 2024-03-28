إنديبندينتي يفشل في خطف صدارة الدوري الكولومبي بخسارته أمام ميلوناريوس

فاز ميلوناريوس على إنديبندينتي سانتا بنتيجة 3-1، فجر اليوم، على ملعب إل كامبين، في الجولة ال15 من بطولة الدوري الكولومبي لكرة القدم، ليضيع سانتا فرصة الصعود لقمة البطولة بخسارته في اللقاء الذي شهد هدفا اعترض عليه لاعبو الفريق الخاسر لدخول جامع الكرات أرضية الملعب أثناء سير المباراة.

ضربة جزاء

ومن ضربة جزاء، احتسبها حكم اللقاء ضد دييجو نوفوا حارس مرمى ميلوناريوس، إثر عرقلته لدانييل مورينو لاعب إنديبندينتي داخل منطقة الجزاء، نفذها اللاعب هوجو روداييجا بقدمه اليمنى أعلى الزاوية اليسرى لحارس ميلوناريوس، محرزا الهدف الأول لإنديبندينتي في الدقيقة 35.

كاتانيو يحرز هدف التعادل لميلوناريوس

ومن رأسية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى السفلية لحارس إنديبندينتي، سجل دانييل كاتانيو لاعب ميلوناريوس هدف التعادل من تمريرة عرضية حاسمة من زميله جوان هيرنانديز في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، وسط اعتراضات لاعبي إنديبندينتي، لوجود كرتين داخل الملعب أثناء سير المباراة وكذلك دخول جامع الكرات أرضية الملعب أثناء سير اللقاء.

وأجرى فريق إنديبندينتي سانتا، تبديل اضطراري في الدقيقة 45 بنزول دييجو هيرنانديز مكان فاكوندو أجويرو بسبب الإصابة.

سنتياجو جيوردانا يحرز الهدف الثاني

وشهدت الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، إحراز سنتياجو جيوردانا لاعب ميلوناريوس، الهدف الثاني من تسديدة جانبية بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، أثر ركنية نفذها دانييل رويز لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لحارس إنديبندينتي سانتا.

وشهدت الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني، إجراء ميلوناريوس، تبديل اضطراري بنزول خوان كارفاخال مكان سنتياجو جيوردانا بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، سجل دييجو هيرنانديز، لاعب إنديبندينتي، هدفا بالخطأ في مرماه، فينا شهدت الدقيقة 79، إصابة دانييل كاتانيو لاعب ميلوناريوس ونزول ستيفن فيجا بديلا عنه.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ميلوناريوس، إلى 16 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد إنديبندينتي سانتا، عند النقطة 24 في المركز الرابع، ليفشل في خطف صدارة الدوري الكولومبي، الذي يحتل فريق بوكارامانجا ب26 نقطة.

ويشارك في دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس، إذ أوفعته القرعة بالمجموعة الخامسة التي تضم فلامنجو البرازيلي و«بالستينو» التشيلي أو فريق المهاجرين الفلسطينيين وبوليفار البوليفي.