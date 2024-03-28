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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 18 على قناة ON اليوم

كتب:

ياسمين محمود
03:01 م | الخميس 28 مارس 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

يواصل الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداثه الكوميدية الشيقة، خصوصا بعدما صرف جوني أموال علف المواشي على معدات لعبة «بينت بول»

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 18 على قناة ON

ويذاع مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 18على قناة ON العرض الأول في الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 8

أحداث جديدة شهدتها الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8 بعد اقتحام عائلة مربوحة لمنزل الكبير، وسرقة العترة لاب توب المدرس؛ لتغيير نتيجة الامتحان من راسب لناجح.

يذكر ان مسلسل الكبير أوي بطولة:أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.

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