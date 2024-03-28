موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 3 على قناة DMC اليوم

تدور أحداث مسلسل فراولة «نيللي كريم» التي ولدت في أسرة بسيطة ووالدها حارس عقار، وتريد أن تصبح غنية ومشهورة، وتترك حياة الفقر، لذلك تسعى فراولة خلال الحلقات إلى البحث عن عمل يوفر لها أموالًا وفيرة تحقق لها ما تريده.

مسلسل «فراولة» الحلقة الثانية

وفي الحلقة الثانية من مسلسل «فراولة»، ذهبت نيللي كريم إلى والدها في السجن لتقنعه ببيع البيت والسكن في أي منزل للإيجار من أجل الحصول على الأموال، ولكن يقابل الآخير طلبها بالرفض ويقول لها: «أنا هخرج كمان يومين مش هبيع الملك واقعد في إيجار».

موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 3 على قناة DMC

يعرض مسلسل فراولة الحلقة 1، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

فريق عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي، وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي.