مسلسل فراولة الحلقة 2.. نيللي كريم تعمل في مجال الطاقة بـ75 ألف جنيه شهريا

حظيت أحداث الحلقة 2 من مسلسل فراولة، بمشاهد شيقة استحوذت على إعجاب المتابعين، بدأت بسعدية والدة فراولة وقراءتها الفنجان لأحد جيرانها في العمارة التي تسكن بها، وحوارها مع ابنتها فراولة حول كيفية قراءة الفنجان.

أحداث الحلقة 2 من مسلسل فراولة

وتوالت الأحداث بذهاب فراولة لزيارة والدها مرزوق الذي يقوم بدوره الفنان «حجاج عبد العظيم» في السجن محاولة منها لبيع الشقة التي ورثتها عن والدتها، ولكنه يرفض ويخبرها بمزاولة مهنة أمها بقراءة الفنجان ولكنها تندم على ذهابها له.

ودار حديث خفيف بين سامية التي تقوم بدورها «شيماء سيف» ومستر يانج عن أنه يريد العمل معها وشراء شركتها «إس إس» وهي شركة تسجل أكبر عدد متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبرته أنها تريد فرصة للتفكير في هذا العرض، وأخدت تصف له مزايا الشركة وعن الخطط السابقة التي قامت بها من أجل شهرتها.

وبعد إغلاق شركة العقارات التي كانت تعمل بها فراولة، بعد سجن مديرها، عرض مستر يانج عيلها عرض عمل في مجال الطاقة بالبيع عن طريق الأحجار الكريمة، بمرتب خيالي يصل إلى 75 ألف جنيه شهريًا، لتنصحها صديقتها علا رشدي باغتنام فرصة العميل الصيني.

وانتهت الحلقة بذهاب فراولة إلى مكتب مستر يانج، لكي تحصل على فرصة العمل التي عرضها عليها، وشرح لها طبيعة العمل الذي يريده منها.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

مواعيد عرض مسلسل فراولة

يعرض مسلسل فراولة، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.