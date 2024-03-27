ملخص حلقات مسلسلات رمضان الاجتماعية.. أبرزها ترند نيللي كريم وهدية شريف منير
كتب:
نرمين عفيفي
12:03 م | الأربعاء 27 مارس 2024
لقطة من مسلسل فراولة
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومصطفى كفافي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا حول ملخص أحداث الحلقات الـ16 والأولى من النصف الثاني للمسلسلات الاجتماعية والكوميدية.
مربوحة تبحث عن مدبرة منزل في الكبير أوي
وفي الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، طلبت مربوحة من الكبير بعدما كُسر قدمها، بأن تبحث عن أي شخص يساعدها في أعمال الدوار لأنّها لا تستطيع الوقوف على قدميها، كما أبلغته بقدوم ابنة عمها لكي تساعدها في الأعمال المنزلية.
فراولة يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي
شهدت الحلقة الأولى من مسلسل فراولة، تصدّر فراولة «نيلي كريم» مواقع التواصل الاجتماعي بعد نجاحها في إقناع فتاة بالعدول عن الانتحار بطريقة ذكية، وبعدها وجدت فراولة ترحيبًا قويًا من العاملين في شركة التسويق العقاري، وطلبت 3 شهور مكافأة لأنّها نجحت في إقناع العميل الصيني ببيع مقر شركته.
أدهم ينسى عيد زواج في مسلسل وبقينا اتنين
أما الحلقة الأولى من مسلسل وبقينا اتنين بطولة الفنان شريف منير ورانيا يوسف، شهدت نسيان أدهم بيوم عيد زواجه الـ25، ما أدى إلى وقوع مشاجرة بينه وبين ياسمين زوجته، ليرد عليها بأنّهما كبرا على مرحلة تبادل الهدايا.