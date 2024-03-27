ملخص حلقات مسلسلات رمضان الاجتماعية.. أبرزها ترند نيللي كريم وهدية شريف منير

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومصطفى كفافي، ‏على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا حول ملخص أحداث الحلقات الـ16 ‏والأولى من النصف الثاني للمسلسلات الاجتماعية والكوميدية.‏

مربوحة تبحث عن مدبرة منزل في الكبير أوي

وفي الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، طلبت مربوحة من الكبير بعدما كُسر ‏قدمها، بأن تبحث عن أي شخص يساعدها في أعمال الدوار لأنّها لا تستطيع الوقوف على ‏قدميها، كما أبلغته بقدوم ابنة عمها لكي تساعدها في الأعمال المنزلية.‏

فراولة يتصدّر مواقع التواصل ‏الاجتماعي

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل فراولة، تصدّر فراولة «نيلي كريم» مواقع التواصل ‏الاجتماعي بعد نجاحها في إقناع فتاة بالعدول عن الانتحار بطريقة ذكية، وبعدها وجدت فراولة ‏ترحيبًا قويًا من العاملين في شركة التسويق العقاري، وطلبت 3 شهور مكافأة لأنّها نجحت في ‏إقناع العميل الصيني ببيع مقر شركته.‏

أدهم ينسى عيد زواج في مسلسل وبقينا اتنين

أما الحلقة الأولى من مسلسل وبقينا اتنين بطولة الفنان شريف منير ورانيا يوسف، شهدت نسيان ‏أدهم بيوم عيد زواجه الـ25، ما أدى إلى وقوع مشاجرة بينه وبين ياسمين زوجته، ليرد عليها ‏بأنّهما كبرا على مرحلة تبادل الهدايا.‏