مسلسل حق عرب الحلقة 18.. هل تتسبب دنيا المصري في قتل والدتها؟

سيطر عنصر التشويق على أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، والذي يشهد تصاعد سريع في تفاصيله، بعدما ساعد المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي في إثبات براءة حنان الغرباوي، ابنة منطقته فى المغربلين، وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، ولكنه وضع لها شرطًا بالزواج منها مثابل تخليصها، ما ستشهده تطورات فى أحداث مسلسل حق عر الحلقة 18.

واستمرت سميحة ابنة المعلم عبدربه والتي تجسدها الفنانة دنيا المصري في خطتها مع زوجها جمال، والذي يجسده الفنان أحمد عبدالله محمود، من أجل الوقيعة بعرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي والمعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي للسيطرة على مخازن وتجارة الأخشاب بدلا منه.

سيناريوهات المعلم عبدربه للانتقام من زوجته صباح الجياش

وواصل الثنائي مؤامراتهما، حتى وصلت للوشاية إلى المعلم عبدربه بأن زوجته صباح الجياش، التي تجسدها الفنانة وفاء عامر تقوم بخيانته مع عرب السويركي، ولذلك تقف بجواره طوال الوقت حتى وإن كان مًخطئًا، ورفضت زواجه من حنان الغرباوي ومن ابنتها سميحة، ما جعل الغضب يسيطر على المعلم عبدربه فور سماعه تلك الأنباء وتوعد لزوجته صباح الجياش، فهل يقتلها بسبب ابنتها دون أن يتأكد أم يطلقها وينفصل عنها ويتزوج حنان الغرباوي بدلا منها خاصة أنه تقدم لها بشكل رسمي ؟!.. ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 18 الليلة.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب قناة ON Drama اليوم

وتنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب قناة ON Drama اليوم، في تمام الساعة 9 مساء، على أن يجرى عرضها على قناة ON منتصف الليل فى الساعة 12، إلي جانب عرضها من خلال منصة WATCH IT الإلكترونية دون فواصل إعلانية.