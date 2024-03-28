«القصابين» تكشف عن انخفاض أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق

أعلنت شعبة القصابين في الغرف التجارية انخفاض أسعار اللحوم اليوم الخميس 28-3-2024 في الأسواق والسلاسل التجارية، حيث سجلت أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة بين 350 لـ440 جنيه، وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمجلس الوزراء انخفاض سعر اللحوم في الأسواق نحو 10 جنيهات.

سجل كيلو الكبدة البلدي 430 جنيها

وسجل سعر كيلو الكبدة البلدي 430 جنيها، فيما سجل سعر اللحم البرازيلي البقري 310- 330 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحوم الهندي 280 جنيها للمفروم، و390 جنيها للكندوز.

وعن سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر فسجل 330 جنيها، بينم سجل سعر كيلو اللحوم الجملي 300 و350 جنيها، وسجل سعر البرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيه في المنافذ، والضأن البرقي 450 جنيها.