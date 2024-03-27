تراجع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق.. اعرف الكيلو بكام

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 27 -3-2024 في مصر، تراجعا ملحوظا لعدد كبير من الأنواع، إذ سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم تراجعًا اليوم في الأسواق، بقيمة 8.48 جنيه، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 365.4 جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

وتراجعت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، في عدد كبير من الأسواق المصرية، بالنسبة للمستهلك، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر اللحوم الحمراء اليوم، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم تراجعًا اليوم في الأسواق، بقيمة 8.48 جنيه ليبلغ 365.4 جنيه.

شهد سعر كيلو اللحم الكندوز تراجعًا اليوم في الأسواق بقيمة 5.7 جنيه، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 381.39 جنيه.

تراجع أسعار اللحوم الحمراء

سجل سعر كيلو اللحم الضأن تراجعًا اليوم في الأسواق، بقيمة 2.64 جنيه، ووصل متوسط سعر الكيلو إلى نحو 403.65 جنيه.

وتراجع سعر كيلو اللحم كندوز كبير اليوم بقيمة 2.51 جنيه، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 327.6 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم البتلو تراجعًا اليوم بقيمة 7.9 جنيه، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 384.8 جنيه.

استقر سعر كيلو اللحم كندوز صغير اليوم في مختلف الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 369.64 جنيه.