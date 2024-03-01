شعبة القصابين تعلن استقرار أسعار اللحوم اليوم

تشهد أسعار اللحوم اليوم الجمعة 1-3-2024 استقرارا كبيرا في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو اللحم ما بين 300 و380 جنيها، بحسب ما أفادت به شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية، حيث أكدت وجود حالة من الاستقرار السعري بالمنافذ الحكومية المختلفة، والتابعة لوزارة التموين، أو التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.

منافذ الدولة توفر اللحوم بأسعار جيدة غير قابلة للمنافسة

وأوضحت الشعبة أن المنافذ التابعة للدولة تقوم بتوفير اللحوم للسوق المصري بشكل دائم وبأسعار غير قابلة للمنافسة، حيث تبيع منافذ وزارة التموين أو جهاز الخدمة الوطنية اللحوم وكل السلع الاستهلاكية بأسعار هي الأرخص عن باقي المنافذ التابعة للمواطنين في الأسواق.

لفتت الشعبة إلى أن المبادرات التي تقوم الدولة بإطلاقها دائما ما تأتي في إطار توفير اللحوم في الأسواق بشكل دائم وبسعر يلائم كل المستهلكين وغير قابل للمنافسة، فيما سجلت أسعار اللحوم اليوم لدى محلات الجزارة مستويات ما بين 430 لـ480 جنيها، لكن تختلف الأسعار باختلاف المناطق التي يباع فيها المنتج.

أسعار اللحوم اليوم

أما عن اللحم البرازيلى البقري، فقد تراوحت الأسعار بين 290 لـ330 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحوم الهندي المفروم 290 جنيها، بخلاف 390 جنيها للحم الكندوز، وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر مبلغ الـ330 جنيها، وسجل سعر كيلو اللحوم الجملي ما بين 300 و350 جنيها.