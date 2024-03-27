«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»

كشفت وزارة النقل مستجدات تنفيذ مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، إذ جرى إزالة القضبان، وإزالة مباني المحطات، بالإضافة إلى إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق، والانتهاء من التصميمات، موضحة أن المشروع يعتبر من وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

تسليم الموقع لبدء التنفيذ

وأضافت وزارة النقل في تقرير لها، بشأن مترو الإسكندرية، أنه جرى تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية، مؤكدة أنها تنفذ عدد من المشروعات الضخمة لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية والتي يأتي على رأسها مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة - العلمين - مطروح» والذي سيخدم المحافظة من خلال عدد من المحطات مثل محطة الإسكندرية والعامرية والكنج مربوط وبرج العرب، وكذلك مشروع مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه وإعادة تأهيل ترام الرمل.

وأشارت إلى أن مترو الإسكندرية يشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام، صديق البيئة بالمحافظة.

التنفيذ وفق مواصفات عالمية

وأكدت الوزارة أن أعمال تنفيذ مترو الإسكندرية تجرى وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتيسر وفق جدول زمنية محددة، لافته إلى وجود مشروعات ضخمة بمحافظة الإسكندرية مثل مشروعات الطرق والكباري التي تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين، وميناء الإسكندرية الكبير الذي ينفذ في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

أهداف المشروع

وعن أهداف المشروع، أكدت وزارة النقل أنها تتمثل في الآتي:

- تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات 14 مزلقان

- استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات

- المساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية - خفض استهلاك الوقود

- التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة