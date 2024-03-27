الحكومة تحدد مستهدفات قطاع النقل بخطة 2025.. القطار السريع والمونوريل

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم مستهدفات قطاع النقل بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 تشمل الانتهاء من مجموعة من المشروعات المُهمة وهي كالآتي:

- شبكة الطرق القومية والاستراتيجية 5 مشروعات

- الطرق الواصلة بين المحافظات 17 مشروعًا

- إنشاء محاور النيل 3 مشروعات

- كباري السيارات العلوية 4 مشروعات

- استكمال شبكة الطرق القومية والاستراتيجية 4 مشروعات

- الطرق الواصلة بين المحافظات 9 مشروعات

- محاور النيل 8 مشروعات

- كباري السيارات العلوية 3 مشروعات

- البدء في تنفيذ الطرق الواصلة بين المحافظات 10 مشروعات

مشروعات التكيف والتخفيف

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة أهم مشروعات التكيف والتخفيف ضمن خطة العام المالي المقبل، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم مثل مشروعات:

- القطار الكهربائي السريع

- مترو الأنفاق

- مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر

- محطات الطاقة الجديدة والمتجددة

- ترفيق المناطق الصناعية

- إحلال وتجديد نظم الأمن الصناعي وحماية البيئة

- منظومة المخلفات الصلبة

- التخلص من النفايات الطبية الخطرة

- حماية الطبيعة وإدارة المحميات

- تشجير الطرق الرئيسية