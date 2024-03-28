شهدت أحداث مسلسل محارب الحلقة 17، مواجهة قوية بين مريم «منة فضالي» وزوجها حسام الجيوشي «أحمد زاهر» بعدما اقتنعت بحديث محارب أمامها، وأن زوجها محامٍ غير شريف، ويتبع أسالبيع غير قانونية لإخضاع خصومة أو من يتعرض له، وهذا السبب في زيادة أعدائه.

كما كشفت الأحداث أنّ أحد خصوم حسام الجيوشي هو من تسبب في الحادث المدبر الذي تعرضت فيها «مريم» للإصابة بالشلل، وتتوالى الأحداث السريعة في مسلسل محارب الحلقة 18 الليلة.

مسلسل محارب الحلقة 18.. منة فضالي تواجه أحمد زاهر بسبب حسن الرداد

وفي السياق ذاته، يعلن المحامي حسام الجيوشي لزوجته مريم ضمن أحداث مسلسل محارب، أنّه يجب أن تسانده في المحنة التي يمر بها، وأن المحامي الناجح لديه الكثير من الأعداء، وأنه لن يسمح لتعرضها هي وابنهما لأي مكروه، وأنه يحتاج إلى مساندتها المستمرة؛ لأن هذا هو دورها في الأسرة، بينما ينفي حسام الجيوشي في محضر رسمي أنّه أعطى أي أموال لإبرهيم شقيق محارب، وتتوالى الأحداث الجديدة الليلة من مسلسل محارب الحلقة 18.