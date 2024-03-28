رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل محارب على قناة cbc دراما اليوم

كتب:

انتصار الغيطاني
09:02 ص | الخميس 28 مارس 2024
مشهد من مسلسل محارب

مشهد من مسلسل محارب

أحداث مثيرة وسريعة شهدتها حلقة الأمس من مسلسل محارب، إذ أعادت النيابة توجيه تهمة الاتجار في المخدرات إلى إبراهيم شقيق محارب، بعد رفض المحامي حسام الجيوشي الاعتراف أنه من قام بدفع مبلغ كبير من المال إلى ابراهيم مقابل الشهادة الزور ضد شقيقه، وعدم وجود دليل مع إبراهيم على صدق كلامه، إلا أن الأمور تتغير الليلة مع موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل محارب على قناة cbc دراما.

موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل محارب على قناة cbc دراما   

 كما شهدت الحلقات الماضية من مسلسل محارب، صدمة عزيز محارب بعد أن طلبت منه ناهد السباعي الطلاق، دون أن يفهم سبب تغيرها المفاجئ وفي ظل إصرارها على الطلاق الرسمي بينهم طلب من محاميه الخاص تطليقها لدى مأذون بموجب التوكيل الذي معه من محارب، وتستمر الأحداث الليلة مع موعد عرض الحلقة 18  من مسلسل محارب على قناة cbc دراما  في العاشرة مساء.

اقرأ المزيد:

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 18

مسلسل محارب الحلقة 17.. حسن الرداد مهدد بالقتل من عائلة بسبب 50 فدانا

ملخص الحلقة 17 من مسلسل محارب.. خلافات بين أحمد زاهر وزوجته بسبب تهديد عزيز

مسلسل محارب الحلقة 18.. ماذا يحدث لمحارب بعد الاتفاق على قتله؟
بقلم انتصار الغيطاني