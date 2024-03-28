موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل محارب على قناة cbc دراما اليوم

أحداث مثيرة وسريعة شهدتها حلقة الأمس من مسلسل محارب، إذ أعادت النيابة توجيه تهمة الاتجار في المخدرات إلى إبراهيم شقيق محارب، بعد رفض المحامي حسام الجيوشي الاعتراف أنه من قام بدفع مبلغ كبير من المال إلى ابراهيم مقابل الشهادة الزور ضد شقيقه، وعدم وجود دليل مع إبراهيم على صدق كلامه، إلا أن الأمور تتغير الليلة مع موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل محارب على قناة cbc دراما.

موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل محارب على قناة cbc دراما

كما شهدت الحلقات الماضية من مسلسل محارب، صدمة عزيز محارب بعد أن طلبت منه ناهد السباعي الطلاق، دون أن يفهم سبب تغيرها المفاجئ وفي ظل إصرارها على الطلاق الرسمي بينهم طلب من محاميه الخاص تطليقها لدى مأذون بموجب التوكيل الذي معه من محارب، وتستمر الأحداث الليلة مع موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل محارب على قناة cbc دراما في العاشرة مساء.