مسلسل محارب الحلقة 17.. حسن الرداد مهدد بالقتل من عائلة بسبب 50 فدانا

شهد مسلسل محارب الحلقة 17، أحداثا مهمة، حيث نشبت خلافات بين أبناء عم محارب بسبب إصرار كبيرة المحاربة الحاجة آمنة (سماء إبراهيم) على إعطاء محارب وأشقائه حق في ورث والدهم والذي يبلغ 50 فدانًا، حيث اعترضت العائلة على هذا القرار، واقترحوا على راجح أن يتزوج منال وأن تقوم العائلة التخلص من محارب وشقيقه إبراهيم بقتله، فسمعت الكبيرة حديثهم ونشبت خلافات حادة بينهم.

مسلسل محارب الحلقة 17.. النيابة تحقق مع إبراهيم

وخلال مسلسل محارب الحلقة 17، حققت النيابة مع إبراهيم (عمر محمود ياسين) شقيق محارب بتهمة الأموال التي عثروا عليها بحوزته، واعترف أنه حصل عليها من المحامي حسان الجيوشي (أحمد زاهر) مقابل شهادة زور على محارب، إلا أن إنكار المحامي أعاد إبراهيم إلى قضية الإتجار بالمخدرات والتي كان متهما فيها في وقت سابق.

طلاق إنجي من محارب رسميا

كما أثار طلب إنجي (ناهد السباعي) الطلاق دهشة محارب (حسن الرداد)، لكونه طلب منه هذا الطلب في بداية محنته ورفضته، وطلب من محاميه أن يطلقها رسمي لدى المأذون لتفعل ما تريد في حياتها، وطلبت إنجي الطلاق تحت تأثير السحر الذي دبره لها عنتر (حسني شتي) لتوافق على الزواج منه.