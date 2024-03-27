ملخص الحلقة 17 من مسلسل محارب.. خلافات بين أحمد زاهر وزوجته بسبب تهديد عزيز

ملخص الحلقة 17 مسلسل محارب، يرصد أحداثا مهمة، إذ وجهت زوجة حسام الجيوشي (الفنان أحمد زاهر) اللوم له، بسبب تهديد عزيز محارب (الفنان حسن الرداد) لهم في منزلهم بذبح الطفل الصغير، وذكرته بأفعاله المشينة، وأنها تجلس على كرسي متحرك، وطفلها يعاني من صدمات نفسية نتيجة تعرضهم لحادث عقب تهديد سابق له من موكل.

ملخص الحلقة 17 مسلسل محارب

وخلال ملخص الحلقة 17 مسلسل محارب، اجتمع كبار عائلة المحاربة من أجل الاتفاق على حق محارب في ورث والده، وأبلغوا الحاجة آمنة أن والد محارب قتل شخص من أبناء العائلة، وتم الصلح بينهم والـ50 فدانا الذي يمتلكهم والد محارب تعود لأبناء القتيل مقابل الدية، لكن الكبيرة اعترضت على هذا الاتفاق، وأصرت على أن يحصل محارب وأشقائه على حقهم كامل، فهددوها بأنه في حال إعطاء الأرض لمحارب وأشقائه فسوف تكون بحر دماء، فانهارت الكبيرة وسقطت أرضا.

ورطة زوجة العزازي بسبب الهواتف

قررت منال العودة إلى منزلها الصغير في القاهرة وترك الصعيد، بسبب تصريحات إبراهيم شقيقها والتي شاهدتها بالصدفة أثناء إعادة حلقة برنامج الحدوتة مع تامر أمين، حيث اتهم إبراهيم شقيقه محارب بأنه قتل محمود العزازي ومحاميه، للثأر من والدته.

وفي ملخص الحلقة 17 مسلسل محارب، تمكن أصحاب محل الهواتف المحمولة الذين حصلوا على هواتف العزازي من فك الشفرة والوصول إلى محادثات الواتساب الخاصة به، ومعرفة أسرار جيهان (الفنانة نرمين الفقي) زوجة العزازي مع المحامي حسام الجيوشي والملفات التي تدينها، وفي الوقت ذاته حاولت زوجة العزازي الدخول على هاتف زوجها المفقود من خلال أيباد إلا أنها لم تصل إلى شيء.