المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في بني سويف.. اعرف الأقرب لك

أعلن الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بني سويف، أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بمختلف المراكز، مشيرًا إلى تخصيص 195 مسجدًا لهذا الغرض خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1445هــ - 2024م .

المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في بني سويف 2024

«الوطن» تستعرض أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف بمحافظة بني سويف، خلال شهر رمضان، بعناوينها وأسماء المشرفين عليها.

ضوابط الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في مساجد بني سويف

وكشف وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، في بيان، عن وجود «إمام» مشرف على الاعتكاف بكل مسجد، يعمل على تنظيم كافة الأمور، سواء في إقامة صلاة التهجد أو مقارئ القرآن، أو أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية، مع بعض الضوابط منها:

1- مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته

2- الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

3- أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه وزارة الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

4- منع توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

5- يحظر حظرًا تامًا تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احترامًا للخصوصية الشخصية.

6- يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.

7- تعقد مقرأة يومية للمعتكفين بما يمكنهم من ختم القرآن الكريم في العشر الأواخر من خلال الإمام المشرف على الاعتكاف أو من تكلفه المديرية بذلك.

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في بني سويف 2024

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن المساجد المسموح بها الاعتكاف في بني سويف وعددها 195 مسجدا، كالتالي: