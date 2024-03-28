حدث مذهل يحول الليل إلى نهار لمدة 80 دقيقة.. لن تراه إلا مرة واحدة في العمر

لحظات ساحرة تستعد الأرض لاستقبالها يوم 8 إبريل 2024 عندما يمر القمر أمام الشمس ليعلن عن نفسه، في ظاهرة تحدث لمدة دقائق سيغطي فيها الظلام الأرض بشكل مؤقت وتخمد أشعة الشمس بصورة كاملة في كسوف كلي، وهذا الحدث قد تراه مرة في العمر خاصة أنه سيكرر نفسه بعد 375 عامًا.. فماذا تعرف عنه وكيف تستعد له؟

ما هو كسوف الشمس الكلي؟

يحدث كسوف الشمس عندما يسير القمر بين الأرض والشمس ليحجب سطحها بالكامل عن العين، وعلى الرغم من أن القمر أصغر بنحو 400 مرة من الشمس من الناحية الكونية، لكنه أقرب إلينا بنحو 400 مرة ما يعني أنهما عندما يكونان متوازيين يظهران وكأنهما بنفس الحجم في السماء، بحسب «نيو يورك تايمز».

وسيكون الكسوف مرئيًا دون الاستعانة بأي مساعدات خارجية خاصة أنه سيتبب في حالة من الظلام خلال فترة النهار ويحول إلى ليل في أي مكان على طول مسار الكسوف، على أن يستمر لفترة قد تصل إلى أكثر من ساعتين، لكنه سيبدأ في الانقشاع تدريجيًا.

كم تستغرق مدة الكسوف الكلي للشمس؟

سيبدأ الحدث يوم 8 إبريل بكسوف جزئي للشمس ويبدو كأن القمر حصل على قضمة صغيرة من حافة الشمس، ويبدأ بشكل تدريجي في التهامها وإخفاء سطحها، حتى يصل إلى الكسوف الكامل للشمس، ويمكن أن يستمر ذلك من 70 إلى 80 دقيقة، وفقًا لوكالة «ناسا».

خلال فترة الكسوف الكلي ستصبح السماء مظلمة وكأنها ليلًا رغم وجود الشمس وستنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ، وستظهر فجأة خيوط بيضاء من الضوء على الغلاف الجوي الخارجي للشمس.

وبعد انتهاء مرحلة الكسوف الكلي ستطل الشمس ببطء من خلف القمر مرة أخرى، وهو كسوف جزئي آخر سيستمر بنفس مقدار الوقت الذي استغرقه الكسوف الأول، على أن ينحسر القمر حتى تعود الشمس إلى سطوعها الطبيعي في السماء.

ماذا يحدث حال النظر إلى الكسوف مباشرة؟

من الضروري تجنب النظر مباشرة إلى الشمس، دون استخدام معدات خاصة لحماية العين، ولكن في الوقت ذاته ليس بالضرورة شراء معدات مكلفة لمشاهدة الكسوف، فيمكن استخدام نظارات شمسية ورقية، مع التأكد التام من صلاحية المعدات التي تستخدمها إذا كانت لديك بالفعل، والتخلص من أي شيء به خدش أو علامات تلف أخرى، وذلك وفقًا لتحذيرات وكالة «ناسا»

تحذيرات أثناء مشاهدة الكسوف الكلي

ليس من الآمن النظر إلى الشمس من خلال أي جهاز بصري أثناء استخدام النظارات الورقية، وفي حال قررت مشاهدة الكسوف من خلال الكاميرات أو المناظير أو التلسكوبات، يجب شراء مرشح شمسي خاص.

المرة الوحيدة التي يمكن خلالها رؤية كسوف الشمس بالعين المجردة هي خلال لحظات الكسوف الكلي، وبمجرد أن يبدأ القمر في الكشف عن سطح الشمس مرة أخرى، يمكن العودة لمشاهدة الحدث من خلال معدات الحماية لتجنب الإصابة.