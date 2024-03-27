«الأرصاد» تحذر من موجة حارة تضرب البلاد.. تجنبوا التعرض لأشعة الشمس

الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد، كانت هذه هي الجملة الأبرز خلال الساعات الماضية، إذ أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا من ارتفاع درجات الجرارة على جميع أنحاء مدن ومحافظات الجمهورية بسبب رياح صحراوية حارة قادمة من الصحراء الغربية تستمر حتى غد الخميس، على أن تبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي من الجمعة المقبلة.

الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد

ونصحت الأرصاد في بيان صادر عنها من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال الـ48 ساعة المقبلة، والتي تشهد ذروة الموجة الحارة خلال فترات النهار، في حين تنخفض الحرارة ما بين 10 لـ12 درجة بحلول المساء.

نشاط الرياح الشمالية الغربية على عدد من المحافظات

كما حذرت الهيئة العامة للارصاد من نشاط للرياح الشمالية الغربية على عدد من المحافظات والمدن، وتشمل كل من الإسكندرية، مطروح، السلوم، العلمين، الضبعة، سيدي براني، سيدي عبد الرحمن، وهي رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل سرعاتها إلى 36 كيلومترا في الساعة، وتعمل على انخفاض الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وعن قيم ودرجات الحرارة العظمى والصغرى خلال طقس الأيام المقبلة، جاءت كما يلي.

درجات الحرارة غدا الخميس 28-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 29-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة.