«التنمية الصناعية» تبحث التعاون مع «يونيدو» في إنشاء مناطق عمل صديقة للبيئة

عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي منظمة اليونيدو لمناقشة تطوير 4 مناطق صناعية تشمل منطقة كوم أوشيم بالفيوم وبياض العرب ببني سويف ومدينة الروبيكي للجلود وإحدى المناطق الصناعية ببورسعيد، كما ناقش الاجتماع تنفيذ مشروعات وبرامج تخدم أهداف الشراكة مع الحكومة المصرية.

ناهد يوسف: اليونيدو أحد أهم الشركاء الدوليين في مجال الصناعة

وأشارت ناهد يوسف إلى أن الهيئة تحرص على التعاون المتواصل مع اليونيدو بوصفها أحد أهم الشركاء الدوليين، والعمل على الاستفادة من إسهامات المنظمة في جهود التنمية الصناعية، من خلال التعاون في مجال تطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة تنفيذاً لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفةً أن المباحثات تناولت التعاون في نقل الخبرات لجذب الاستثمارات بالقطاع الصناعي

موقف المناطق الصناعية المرشحة في برنامج التعاون مع اليونيدو

واستعرض المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، موقف المناطق الصناعية المرشحة كمرحلة أولى في برنامج التعاون مع اليونيدو، موضحا مقومات المناطق وأوضاعها القائمة من حيث تواجد الأنشطة الحالية والمستهدفة في المستقبل.

وأكد أحمد رزق نائب ممثل منظمة اليونيدو، أن المنظمة شريك استراتيجي لهيئة التنمية الصناعية لما تملكه من خبرات كبيرة في مجال تطوير المناطق الصناعية، وأن المنظمة على استعداد لتقديم إسهاماتها لتعظيم التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في مجالات عدة، منها صياغة السياسات والتدريب وتأهيل الكوادر والعمل على استدامة المناطق الصناعية وتحويلها لمناطق صديقة للبيئة، كاشفاً عن أنه سيتم عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع عدد من جهات التمويل الدولية لدعم برنامج تطوير المناطق الصناعية المستهدفة مثل البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، وغيرها لضمان نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه.