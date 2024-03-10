تفاصيل شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية.. 5 دوريات صرف وعوائد مرتفعة

يقدم بنك التنمية الصناعية الحكومي شهادة «اختيارك» بالعملة المحلية للأفراد، وذلك بـ5 دوريات صرف مختلفة هي «أسبوعي، وشهري، وربع سنوي، ونصف سنوي، وسنوي»، وبعوائد مرتفعة متنوعة.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التنمية الصناعية على الموقع الرسمي، فإن الحد الأدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه مصري في أول مرة للشراء، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه مصري بدون حد أقصى، والشهادة اسمية ولا يجوز التنازل عنها.

تفاصيل شهادة «اختيارك»

وفيما يلي تفاصيل شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية:

- سعر العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- دورية صرف أسبوعي بعائد 20.25% سنويًا، وشهري بعائد 20.50% سنويًا، وربع سنوي بعائد 20.75% سنوياً، ونصف سنوي بعائد 21.50%سنويًا، وسنوية بعائد 23% سنويًا.

- الشهادات من حق الأفراد الطبيعيين فقط «مصريين أو أجانب».

- يمكن شراء الشهادة باسم القصر ولكن بالشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

- احتساب العائد يكون من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة.

- في حال استرداد الشهادة قبل تاريخ الإستحقاق يتم إعادة احتساب العائد على أساس العائد المستحق عن الشهور الكاملة فقط بعد تطبيق غرامة استرداد من السعر المحتسب.

- يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنحو 95% من قيمتها الأسمية.