تفاصيل قرض إحلال السيارات من بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية، أنواع مختلفة من القروض من بينهم قرض إحلال السيارات بحسب مبادرة البنك المركزي، بسعر 3% مقطوعة، ويستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

بحسب الموقع الرسمي لبنك التنمية الصناعية، يكون الحد الأقصى لقرض إحلال السيارات 100% من سعر السيارة الجديدة.

تفاصيل قرض إحلال السيارات

بالنسبة للحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا، الحد الأدنى لمدة القرض 7 سنوات، والحد الأقصى لمدة القرض 10 سنوات.

قرض إحلال السيارات من بنك التنمية الصناعية

يتيح بنك التنمية الصناعية، على قرض إحلال السيارات وفقًا لمبادرة البنك المركزي، إمكانية فتح الحساب مجانًا، وإعفاء من عمولة خدمة الحساب.

بالإضافة إلى الإعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب، وتقسيط مصاريف التأمين على الحياة وعلى السيارة بذات سعر عائد القرض، وبدون مصاريف استعلام.

مبادرة إحلال السيارات القديمة

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبق وأعلن مبادرة إحلال السيارات القديمة، خاصة التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 سنة، وإمكانية استبدالها بمركبات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.