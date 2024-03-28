خبير دولي: زيارات وفود الكونجرس لمصر توضح وعيهم لدورها في الاستقرار الإقليمي

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة وفود من مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمصر، لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى متابعة السياسة الخارجية الأمريكية، موضحا أنه مهم للغاية أن يزور وفدا من الكونجرس لنيل الكثير من الاهتمام، والنقاش المشترك مع الرئيس السيسي ودور مصر.

تبني علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة

وخلال مداخلة ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أضاف سنجر أن الكونجرس له دور مهم للغاية في المساعدات وتنظيم التجارة، وكل شأن يتعلق بالتمويل، فالمساعدات سواء التي ينظر إليها الآن لمساعدة الوضع في غزة، أو مساعدة مصر في أن تبني علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة.

ولفت أن أمريكا في احتياج كبير لدور مصر في هذا التوقيت خاصة، وزيارات وفود مجلس النواب الأمريكي إلى مصر توضح وعيهم لدور المصري في الاستقرار الإقليمي.