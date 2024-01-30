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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أشرف سنجر: حكومة نتنياهو تقتل الأبرياء.. والضفة الغربية قنبلة موقوتة

كتب:

شريف سليمان
09:24 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية

الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب الإسرائيلي الظالم لا يرى طريقا، وإذا كانوا استمعوا لحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام والقمة العربية الإسلامية لكانت هناك خارطة طريق بإعطاء الأمل وحل الدولتين.

محاولات لجر واشنطن إلى صراعات متعددة

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك حالة من فتح كل الجبهات، ومحاولة جر الولايات المتحدة لصراعات متعددة في الشرق الأوسط ولا سيما في اليمن والعراق وسوريا والأردن، ومحاولة للاشتباك مع كل الجبهات، نظرا لأن الفاشل يحاول أن يزيد يأسه بمزيد من التصعيد.

الضفة الغربية قنبلة موقوتة

وأشار إلى أن هناك بعض التحليلات التي تشير بأن الضفة الغربية هي قنبلة موقوتة لأن ما يحدث في غزة هو مرتبطا معنويا وعاطفيا نظرا لأنهم شعب واحد، وبالتالي هناك خشية من تفجر الوضع بالضفة الغربية، ومن ثم بدا هناك استعراضا للعضلات والقوة، وكل ذلك مزيد من الفشل الذي أكده المجتمع الدولي بأن ما تقوم به حكومة «نتنياهو» الظالمة ومجلس الحرب لا يقدم جديدا إلا بمزيد من قتل الأبرياء في الضفة الغربية.

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بقلم شريف سليمان