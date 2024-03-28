30 يوما للتظلم على قرار رفض التصالح في مخالفات البناء أمام الجهات المختصة

راعت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجدول الزمني للتظلم في الطلبات المرفوض التصالح عليها أو تقنين أوضاعها، وذلك بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023.

ومنحت لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء مدة 30 يوما من تاريخ إخطارمقدم طلب التصالح للتظلم أمام اللجنة المختصة بالجهة الإدارية، والتي تنظر في التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، مع إمكانية طلب مستندات أخرى من مقدم الطلب.

إجراءات التظلم في مخالفات البناء بالمدن

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والمزمع صدورها خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء الحكومة من إعدادها، يخول للجنة المختصة بمراجعة التظلم سواء بالقبول أوالرفض، وذلك في مخالفات البناء بالمدن والقرى، مع إخطار مقدم طلب التظلم بالقرار الذي اتخذته اللجنة خلال 60 يوما من تقديمه، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به لاستكمال الإجراءات المقررة، والتي لم تقبل تقديم التظلم.

ويجرى إخطار النيابة لاستئناف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

استرداد مقابل جدية التصالح بعد رفض طلب التظلم

وتسدد المبالغ المدفوعة مقابل جدية التصالح، وتقنين الأوضاع، إلى مقدم طلب التصالح في موعد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ صدور قرار الرفض نهائيا، لإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء.

وأصدر مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن المنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال الأيام المقبلة.