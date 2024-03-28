فرصة أخيرة للتصالح في مخالفات البناء.. اعرف إجراءات تقديم الطلب

أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فرصة أخيرة للراغبين في تقنين أوضاعهم، وذلك في الحالات التي جرى رفض طلباتها سابقا، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.

ويُمكن للفئات التي جرى رفض طلبات تصالحهم التقدم بطلب جديد للتصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

إجراءات قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء المرفوضة

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والمزمع إصدارها خلال الأيام المقبلة من قبل الحكومة عددا من الإجراءات لقبول طلبات التصالح المرفوضة سابقا، ومن بينها سداد رسم فحص جديد، وكذلك سداد مقابل جدية للتصالح وتقنين الأوضاع.

حساب قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء

وراعت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء إمكانية دفع الفارق المستحق، لمقابل جدية التصالح، من خلال إجراء الجهة التنفيذية لمقاصة بين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد، ومقابل جدية التصالح بموجب اللائحة الجديدة، ويجرى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%من قيمة مقابل التصالح، طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وبحد أقصى وفقا لقيمة المخالفة.

وتختلف قيمة جدية التصالح على مخالفة البناء بحسب الحالة، ففي المدن الجديدة تتراوح قيمة التصالح على جميع مخالفات البناء ما بين 20 ألف جنيه وحتى50 ألف جنيه.

وتقدر قيمة جدية التصالح في مخالفة البناء بدون ترخيص بنحو 80 ألف جنيه للسطح الكامل ، وتنظم ذلك اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء بالقري

وتتراوح جدية التصالح على مخالفة البناء في القرى بموجب اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ما بين 5000 جنيه وحتى 12 ألف جنيه، وتقدر قيمة التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص للسطح الكامل بالقري بنحو 20 ألف جنيه.

مصير مخالفات البناء للمباني والمنشأت بالمدن والقري

وتصل قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء في حالة بناء مباني أو منشأت أو أعمال ما بين 160 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، وتقدر بـ40 ألف جنيه عن ذات المخالفة بالقرى.