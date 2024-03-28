ناقد فني: «مليحة» يرصد صعوبة الحياة الاجتماعية في فلسطين

أشاد الناقد الفني أحمد سعد الدين بكتابة مسلسل مليحة، وبداية التتر، إذ تناول كيف تكونت إسرائيل وأساس القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المسلسل عبارة عن درس تاريخي في شكل درامي مرئي، ويعد هذا أمرا جيدا بالنسبة للجيل الحالي، الذي لا يعرف أصل القضية والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

مزيج مسلسل مليحة

وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مسلسل مليحة يمزج بين الشكل التاريخي للقضية الفلسطينية وما يحدث بالوقت الحالي، لافتا إلى أن المسلسل ربط بين انتفاضة عام 2000 وما يحدث الآن، والأصعب هو رصد المسلسل لمأساة الفلسطينيين التي نراها كل ساعة.

طريقة عرض مسلسل مليحة

وتابع أن مسلسل مليحة رصد مدى صعوبة الحياة الاجتماعية بالنسبة لأهل فلسطين وما يحدث لهم أيضا، مثمنا طريقة عرض المسلسل لكل تلك الأحداث: «المسلسل يعرض الأحداث بصورة جيدة جدا».