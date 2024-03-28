جمهور السوشيال ميديا يشيد بمسلسل مليحة.. «أول عمل درامي يكشف معاناة فلسطين»

مع عرض أولى حلقات مسلسل مليحة، الذي يُنافس في سباق دراما رمضان 2024، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي إشادات واسعة بالعمل الفني، الذي يكشف معاناة الفلسطينيين، حيث تدور أحداثه حول فتاة فلسطينية، اضطرت لترك بلدها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، لتنتقل للعيش في ليبيا.

مسلسل مليحة الذي يسلط الضوء على القضية الفلسطينية، تزامنا مع الأحداث المأساوية التي تعيشها فلسطين في الوقت الراهن على أرض الواقع، في ظل الحرب التي يشنها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جعل اسم المسلسل يتصدر محركات البحث مع أول أيام عرضه، التي تستمر طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

إشادات واسعة بمسلسل مليحة في أول أيام عرضه

وكتب أحد المتابعين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «المسلسل ده هيوجع ولاد العم وجع السنين، لأن الإعلام بتاعهم بيصيح من قبل المٌسلسل ما يبدأ»، بينما كتب آخر: «تحية كبرى جدا للمتحدة على مسلسل مليحة، السرد التاريخي في المقدمة رائع ومهم»، فيما علق آخر: «العالم كله مفيش دولة واحدة فكرت تعمل مسلسل للشعب الفلسطيني إلا مصر، المسلسل يناقش أهم قضية موجودة دلوقتي، أول عمل درامي بيحكي معاناة الفلسطينيين».

مسلسل مليحة ينقل معاناة الشعب الفلسطيني

مسلسل مليحة الذي بدأ عرضه في النصف الثاني مش شهر رمضان، من بطولة كل من محمد دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، والفلسطينية سيرين خاس، وأمير المصري، وأنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة وومروان عايش ومروة أنور، وحنان سليمان، من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.