شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مليحة أحداث شيقة، إذ تعرضت مليحة وأسرتها المكونة من جدها وجدتها لعملية إرهابية، خلال هجرتهم إلى مصر، بعد استشهاد والدها ووالدتها في القصف الإسرائيلي، بسبب أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين وما يفعله بهم.

مسلسل مليحة الحلقة 3.. ماذا يحدث لها ولأسرتها بعد نجاتها؟

وعندما كانت مليحة وأسرتها في طريقهم لمصر خلال تواجدهم في الشاحنة، حاول شخص إرهابي كان يركب معهم أن يفجر السيارة بزرعه قنبلة في مسلسل مليحة، ولكن تمكن دياب في دور المقدم أدهم قائد حرس الحدود في إنقاذ الشاحنة من الانفجار، بعد أن فتش السيارة ليكتشف وجود إرهابي، ويستطيع إنقاذ الشاحنة التي كانت تقلهم.

وتدور أحداث مسلسل مليحة حول تهجير الفلسطينيين عام 2000 في انتفاضة الأقصى، ليتوجه أهل مليحة برفقة إبنتهم إلى ليبيا ولكن يعودوا لفلسطين مرة أخرى بعد أحداث ثورات الربيع العربي عام 2012، وعندما تعرض والدها ووالدتها للقصف، أخذها جدها وجدتها راغبين في الهجرة إلى مصر بعد أن قاموا بدفن آباء مليحة، وبعد إصابة الجد في قدمه.