أعلن قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 28-3-2024، لتحديد موعد إفطار اليوم الثامن عشر من شهر رمضان، تزامنًا مع إعلان مديرية الأوقاف بالمحافظة حالة الطوارئ بجميع المساجد، استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 28-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها.

يُرفع أذان المغرب في الشرقية، في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:11 مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان الكريم 14 ساعة و11 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

موعد صلاة الفجر الساعة 04:20 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:59 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:11 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:29 مساءً.