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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 28 مارس

كتب:

عمرو حسني
12:08 م | الخميس 28 مارس 2024
صلاة المغرب

صلاة المغرب

أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السورية موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 28-3-2024 في اليوم الـ18 من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

وسنبين مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 28-3-2024، غير المتماثلة في المدن السورية.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الخميس 28-3-2024

وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 28-3-2024 بمدينة اللاذقية يكون عند الساعة 5:55 مساءً، وستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:00 صباحًا، والشروق 5:29 صباحًا، وصلاة الظهر 11:42 مساءً، وصلاة العصر 3:14 مساءً، وصلاة العشاء 7:25 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم بمدينة دمشق

وحول موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 28 مارس بمدينة دمشق، سيكون عند الساعة 6:53 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:01 صباحًا، والشروق 6:28 صباحًا، وصلاة الظهر 12:40 مساءً، وصلاة العصر 4:11 مساءً، وصلاة العشاء 8:23 مساءً.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في سوريا في حلب الخميس 28-3-2024 عند الساعة 5:50  مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 3:54 صباحًا، والشروق 5:23 صباحًا، وصلاة الظهر 11:36 مساءً، وصلاة العصر 3:08 مساءً، وصلاة العشاء 7:20 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في سوريا الخميس 28-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في سوريا الخميس 28-3-2024  في مدينة الرقة، سيكون عند الساعة 5:45 صباحًا، والشروق 5:18 صباحًا، وصلاة الظهر 11:31 مساءً، وصلاة العصر 3:03 مساءً، وصلاة العشاء 7:15 مساءً.

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